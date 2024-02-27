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Саломе Зурабишвили направилась в Великобританию
27.02.2024 13:53
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня отправилась в Великобританию. По информации администрации президента, 28 февраля президент Грузии в Лондоне будет присутствовать на мероприятии, организованном Chatham House - Королевским институтом по международным отношений, в котором примут участие политики-члены организации, дипломаты, академики, представители бизнеса и молодежь.
«На мероприятии планируется выступление президента Грузии, после чего мероприятие продолжится в режиме вопросов и ответов. Будут обсуждаться вызовы, стоящие перед демократией, изменчивый политический баланс на Южном Кавказе, перспективы европейского будущего Грузии, отношения Тбилиси и Москвы, влияние войны в Украине на Грузию и предстоящие парламентские выборы.
На мероприятии президента будет принимать председатель Chatham House, директор программы Евразии Джеймс Никс.
Королевский институт международных отношений - действующий в Лондоне британский аналитический центр, целью которого является анализ и содействие пониманию основных международных вопросов и текущих событий», — говорится в информации.
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