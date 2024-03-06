

Зурабишвили: Граждане Грузии не допустят пророссийского правительства

06.03.2024 23:21





Реально все чувствуют, тем более в период выборов, что в этой стране пророссийскость никто не простит, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе отличался критикой представителей Запада, однако после избрания премьер-министром его первый визит состоялся в Брюссель.



«Граждане и общество Грузии не допустят пророссийского правительства - правящую партию, если она будет ярко пророссийская. Поэтому никто не смеет. Если вы заметили, наш новый премьер, который отличался тем, что не оставлял представителей Запада, украшал их такими словами, куда он поехал? - в Брюссель. Кого принимает первым? - послов ЕС. Забыл, что его последняя поездка в ​​качестве председателя партии была в Пекин. Это те знаки, которые интересны», - сказала Саломе Зурабишвили.



На вопрос, видит ли она совпадение интересов почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и России, Саломе Зурабишвили отвечает, что «не знает», однако «некоторые признаки есть».



«Я вижу, что есть какие-то признаки, это может быть осторожностью, может быть совпадение личной ментальности, может быть многое, но это не мой вопрос», - добавила она.





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