

Грузия требует от Украины выдачи членов правительства Саакашвили

11.03.2024 11:15





«Выражаем надежду, что власть Украины пересмотрит решения, которые грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами», — говорится в заявлении правительства Грузии.



В заявлении отмечается, что властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые в настоящее время занимают высокие посты в украинской власти.



«На фоне визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в ЕС и Федеративную Республику Германия, мы хотели бы выразить нашу глубокую озабоченность и беспокойство в связи с отношением украинской власти к дружественной Украине стране – Грузии и грузинскому народу.



Исходя из того, что Украина вовлечена в войну и защищается от российской военной агрессии, мы долгое время воздерживались от фиксирования позиции по такому отношению власти Украины. Хотя после визита Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин мы вынуждены четко выразить свою позицию.



В течение последних двух лет Грузия непоколебимо выражала свою солидарность с Украинским государством и украинским народом и осуждала военную агрессию России против нашей дружественной страны. Грузия официально присоединилась к более чем 600 решениям, разработанным на международных платформах, которые обеспечили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение военной агрессии России. Кроме того, Грузия оказывает обширную гуманитарную помощь дружественному украинскому народу.



На этом фоне, ряд решений украинских властей вызывает сожаление и глубокую обеспокоенность, которые прямо противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами.



— власти Украины под непонятным предлогом не введения санкций и не отправки бойцов-добровольцев в Украину 1 марта 2022 года отозвали чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии;



— 3 июля 2023 года украинские власти под ложным предлогом нахождения Михаила Саакашвили в предсмертном состоянии выдворили посла Грузии в Украине. Напомним, посол Грузии был одним из тех редких иностранных дипломатов, которые оставались в Киеве с начала войны и не покидали Украину ни на один день;



— власти Украины выступили с рядом заявлений о Михаиле Саакашвили, в которых якобы указан политический мотив его заключения, в том числе заявление о том, что «Россия убивала Михаила Саакашвили руками грузинских властей».



— во власти Украины высокие посты по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления. С этой точки зрения, особое беспокойство вызывает нахождение Зураба Адеишвили на должности советника Генерального прокурора Украины, а также пребывание на должности заместителя главы Службы контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе. Напомним, что указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущей власти Грузии, жертвами которого стали жизни, здоровье и благополучие многих людей.



Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отдаление двух дружественных стран и народов друг от друга.



Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, украинским властям важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти.



Мы глубоко верим, что какие бы решения ни принимали политики, ничто не поколебит историческую дружбу между нашими странами и народами», — говорится в заявлении правительства Грузии.







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