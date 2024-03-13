

Глава МИД Грузии находится с визитом в Финляндии

13.03.2024 18:47





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 12-13 марта находится с визитом в Финляндии, где уже встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, министром иностранных дел Элиной Валтонен.

Также в рамках визита запланированы встречи с министром европейских дел Андерсом Адлеркройцем и представителями Большого комитета парламента Финляндии по делам ЕС.



Встреча с президентом Финляндии



По информации МИД Грузии, 13 марта Дарчиашвили встретился с президентом Стуббом.



Стороны обсудили партнерские отношения между двумя странами. В беседе также были затронуты перспективы дальнейшего развития сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.



На встрече особое внимание было уделено процессу сближения Грузии с Евросоюзом и роли Финляндии в этом направлении.



Илья Дарчиашвили поблагодарил президента Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также с благодарностью отметил личное участие и вклад Александра Стубба в качестве действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии в 2008 году, в «переломный период» для Грузии, в мирное разрешение конфликта.



«Я рад начать свой официальный визит в Финляндию со встречи с президентом Александром Стуббом. Мы обсудили основные аспекты вызовов глобальной безопасности и подчеркнули важность поддержания региональной безопасности. Я сосредоточился на роли Грузии в этом контексте. Я также выразил благодарность за решительную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Грузии и вступления страны в ЕС», – написал Дарчиашвили в Twitter.



«Сегодня в президентском дворце состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили. Мы рассмотрели множество тем, а также новейшую историю. В 2008 году мы должны были знать, чего ожидать. Давайте не повторять наших ошибок», – написал президент Александр Стубб в Twitter.



Встреча с министром иностранных дел Финляндии



В рамках визита Илья Дарчиашвили встретился со своей финской коллегой Элиной Валтонен. Министры рассмотрели текущую повестку отношений Грузии и Финляндии и вопросы сотрудничества в международных форматах. В целях укрепления деловых связей между странами было акцентировано внимание на важности «Грузинско-финляндского бизнес-форума».



На встрече стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Министр Дарчиашвили обратил внимание на важность поддержки стран-членов, в том числе Финляндской Республики, в связи с началом переговоров о вступлении в ЕС.



Министр иностранных дел Грузии проинформировал финскую сторону о ситуации с безопасностью, гуманитарной ситуацией и правами человека в оккупированных регионах Грузии. Было обращено внимание на ход международных переговоров в Женеве и подчеркнута важность поддержки международного сообщества и партнеров в процессе мирного урегулирования конфликта.



Министр Илия Дарчиашвили пригласил своего коллегу посетить Грузию в удобное для него время.

«Во время моего визита в Финляндию у меня состоялась очень хорошая встреча с моей коллегой Элиной Валтонен, где мы обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Мы сосредоточили внимание на возможностях углубления отношений между двумя странами в различных областях, представляющих взаимный интерес, и согласились, что приверженность прочным дипломатическим связям остается непоколебимой. Я также ознакомил своего коллегу с планами Грузии на пути вступления в Евросоюз и подчеркнул важность поддержки Финляндии в этом процессе», – написал министр иностранных дел Дарчиашвили в Twitter.



«Я рада принять в Хельсинки своего коллегу, министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили. Это первая встреча между Финляндией и Грузией после того, как Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС. Работа над необходимыми реформами продолжается при поддержке Финляндии. Я рада, что мы будем углублять наши двусторонние связи», – написала министр иностранных дел Валтонен в Twitter.





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