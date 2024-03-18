

Глава МИД Грузии о гражданах Грузии в Мексике: «Никто не похищен! Не вводите наших граждан в заблуждение!»

18.03.2024 15:37





Никто не похищен! Не вводите наших граждан в заблуждение! - так министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили ответил на вопрос журналистов о предполагаемом похищении граждан Грузии в Мексике.



Как отметил министр, каждый консул и дипломатическое представительство Грузии готовы защищать интересы граждан.



«Прежде всего, каждое наше дипломатическое представительство, каждый наш консул, работающий за рубежом, должен, обязан и выполняет функцию по защите интересов каждого нашего гражданина. Что касается этого конкретного вопроса, то отдельные телеканалы говорят, что похищены грузины. Кроме вас никто не говорит о похищении грузин. Не вводите в заблуждение наших граждан, наших зрителей. Имейте силу и способность, чтобы, когда распространили ложную и необоснованную информацию, выступить и сказать - это была неуточненная информация. Никто не говорит об этом похищении, кроме вас, и я призываю вас воздержаться от тиражирования лжи! Не обманывайте граждан Грузии, когда у вас нет информации. Не говорите, не ставьте людей в такое положение, которое может вызвать какие-то непонятные процессы. Никто не похищен! Если любому человеку, будь то Мексика или любая другая страна, понадобится помощь каждого из наших дипломатов, мы готовы к этому и будем продолжать и в будущем. Я призываю вас выступить и сказать, что эта информация была неуточненной, и не вводить в заблуждение наших граждан! Те, кто обратился к нам, с ними работают, чтобы было реагирование на их нужды, мы будем делать это и в будущем», - заявил Илия Дарчиашвили.



Для справки, по распространившейся в СМИ информации, у мексиканской границы были похищены до 30 граждан Грузии.





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