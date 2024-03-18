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Столтенберг: Приветствую тот факт, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев


18.03.2024   17:03


«Я приветствую тот факт, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и оказывает значительную гуманитарную и финансовую помощь», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного заявления с Ираклием Кобахидзе.

По словам Столтенберга, Грузия сталкивается с комплексными вызовами в сфере безопасности.

«Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль. Приветствую тот факт, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и оказывает значительную гуманитарную и финансовую помощь», — заявил Йенс Столтенберг.


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