

Офис по правам человека ООН обвиняет Россию в насильственной русификации оккупированных территорий Украины

20.03.2024 17:31





Доклад, подготовленный Управлением комиссара ООН по правам человека, обвиняет Россию в систематическом подавлении украинского языка, культуры и идентичности на оккупированных территориях Украины, сообщает корреспондент Би-би-си в Женеве Имоджен Фоукс.



При этом авторы доклада также критикуют власти Украины за преследование подозреваемых коллаборационистов в освобожденных районах страны.



Как отмечается в докладе, в оккупированных Россией районах Украины школы перешли на российское учебное расписание, а суды используют законы Российской Федерации.



Украинские интернет, телевидение и радио заблокированы, работают только российские СМИ. При этом граждане, которые отказываются от российского гражданства, рискуют потерять работу, доступ к системе здравоохранения и пенсиям.



Такая стратегия, как заявляет офис ООН по правам человека, разрушает местные общины и приносит тяжелые последствия для украинского общества.



Однако в докладе также содержится критика действий Украины в освобожденных районах, в частности, преследование тех, кого обвинили в коллаборационизме.



По мнению авторов документа, у этих людей часто не было другого выбора, кроме как согласиться на работу в условиях российской оккупации.



Подобная практика приводит к тому, что люди страдают дважды и еще больше разделяет общество, сказано в докладе.







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