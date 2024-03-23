

В Грузии создадут лабораторию искусственного интеллекта

23.03.2024 12:59





Лаборатория искусственного интеллекта будет создана на базе государственного Агентства технологий и инноваций Грузии. Об этом сообщил заместитель министра экономики Грузии Иракли Надареишвили, выступая на тематическом мероприятии Агентства США по международному развитию (USAID) в Тбилиси.



«Она будет ориентирована на практическое использование искусственного интеллекта в различных отраслях экономики для повышения конкурентоспособности и продуктивности грузинского бизнеса. Особый акцент здесь будет сделан на секторах образования, здравоохранения и сельского хозяйства», — сказал Надареишвили.



По его словам, лаборатория также займется разработкой искусственного интеллекта на грузинском языке, чтобы грузинский язык не потерял своей конкурентоспособности в эпоху технологического развития.



«Сегодня уже невозможно говорить о конкурентоспособности и стремительном развитии экономики страны без искусственного интеллекта, который с невероятной скоростью интегрируется в глобальном масштабе не только во все отрасли экономики, но и в повседневную жизнь людей», — отметил замминистра.



В USAID сообщили, что сейчас совместно с министерством юстиции Грузии они работают над разработкой нормативной базы для использования искусственного интеллекта. Прежде всего это направлено на улучшение предоставления государственных услуг.



По мнению Надареишвили, создание правовой базы не только обеспечит быстрое развитие экосистемы ИИ в Грузии, но и привлечет иностранные инвестиции.



Источник: Новости - Грузия

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