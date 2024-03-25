

«За Грузию»: Мы никому не позволим использовать детей в качестве инструмента пропаганды

25.03.2024 12:35





Замысел внесения конституционных изменений направлен ​​на еще большую пропаганду этого вопроса. Мы подключимся к обсуждению конституционных изменений, чтобы пропаганда не стала политическим оружием «Грузинской мечты», - заявил журналистам председатель парламентской политической группы «За Грузию» Бека Лилуашвили, откликаясь на инициирование планируемых «Грузинской мечтой» конституционных изменений, касающихся семейных ценностей.



Как отметил Лилуашвили, они никому не позволят использовать детей в качестве инструмента политической пропаганды.



«Мы включимся в этот процесс. Включимся для того, чтобы пропаганда не стала политическим оружием крупнейшего пропагандиста этого вопроса – «Грузинской мечты» (это очень хорошо видно в последнее время). Замысел внесения конституционных изменений направлен ​​на еще большую пропаганду этого вопроса. Просто погуглите «пропаганда ЛГБТ» и Мамука Мдинарадзе стоит вверху списка как главный пропагандист этого вопроса. Поэтому мы никому не позволим использовать детей в качестве инструмента политической пропаганды», - заявила Бека Лилуашвили.



«Грузинская мечта» инициирует конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей. Об этом на пресс-конференции в офисе партии сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе и назвал конкретные статьи, предусматривающие изменения.



«Статья 1. 1. Законодательством могут упорядочиваться только такие отношения, уподобленные браку, которые предусматривают союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины, достигших возраста не менее 18 лет; 2. Усыновление или попечительство над несовершеннолетним допускается только в соответствии с Конституцией и законодательством Грузии состоящими в браке супругами или лицом гетеросексуальной ориентации; 3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;



4. В документе, выданном государством или органом местного самоуправления, указывается только женский или мужской пол, соответствующий его генетическим данным. 5. Любое решение органа государственной власти или частного лица, прямо или косвенно ограничивающее использование понятий, определенных по половому признаку, является недействительным; 6. Запрещены такого рода собрания, которые направлены на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или лицом негетеросексуального ориентации, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола, либо неиспользования понятий, определенных по половому признаку.



7. Запрещается распространение произведений, программ или иных материалов такого содержания, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или несовершеннолетним лицом. гетеросексуальный человек, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола или неиспользованием гендерных понятий. 8. Запрещается внесение в образовательный процесс государственного или частного образовательного учреждения информации, направленной популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или несовершеннолетним лицом. гетеросексуальный человек, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола или неиспользованием гендерных понятий.



Статья 2.



Этот закон должен вступить в силу сразу после его опубликования», - заявил Мдинарадзе.





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