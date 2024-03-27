

Каладзе: 26 марта 2024 года будет вписано золотыми буквами в новейшую историю Грузии

27.03.2024 15:54





26 марта 2024 года будет вписано золотыми буквами в новейшую историю Грузии. Это день, которого грузинские болельщики ждали несколько десятилетий. Мы провели много слезливых дней и ночей, но эти слезы были связаны, в большинстве случаев, с неудачами, потерями, нигилизмом. Вчерашние же слезы были слезами победы, это были слезы гордости, это были слезы великой радости, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства Тбилиси.



По словам Каладзе, на вчерашней игре еще раз проявилась «как будто простая и показательная для всех грузин вещь – сила в единстве».



Он приветствовал представление сборной Грузии по футболу к ордену Почета.



«Еще раз поздравляю всю Грузию. Это не только победа грузинского футбола, это победа всей страны. Лично я счастливейший человек, поскольку мне была дана возможность разделить эту радость, те эмоции, самоотверженность, которые наши ребята вчера проявили на поле. Все болельщики на стадионе, те, кто не смог болеть на площади Республики и смотрели по телевизору, увидели огромную эмоцию и эта эмоция – радость, победа, прогресс, и я хочу, чтобы наша страна, наша родина всегда была такой победоносной, счастливой и радостной. Еще раз поздравляю всю Грузию со вчерашней важной победой, и мы должны добиться успеха в Германии на Чемпионате Европы. У сборной Грузии действительно есть ресурсы и возможности для этого», - заявил Каладзе.





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