

Премьер-министр обещает принять закон об иноагентах несмотря на негативное к нему отношение в обществе

08.04.2024 13:07





Альтернативы прозрачности в демократическом общественном укладе нет. Никто не может обосновать, почему прозрачность может быть плохой. В прошлом году им удалось ввести в заблуждение часть общества, они перевернули ценности с ног на голову, однако я уверен, что они больше не смогут этого сделать, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



Как отметил премьер-министр, проект закона «О прозрачности иностранного влияния» полностью отлажен.



«Законопроект от начала до конца отлажен, единственное, что этот законопроект предусматривает – это ежегодное декларирование финансов, которыми располагают неправительственные организации и соответствующие СМИ. Они доказывают нам, что прозрачность – это нечто российское, а непрозрачность – европейское. В прошлом году им удалось ввести часть общества в заблуждение, они перевернули ценности с ног на голову, однако я уверен, что они больше не смогут этого сделать», - заявил Кобахидзе.



По его словам, неправительственные организации осуществляют в соцсетях цензуру.



«В то время, когда эти люди были у власти, напрямую аффилированные с властью, они сами подвергали цензуре СМИ. Сегодня у них уже нет возможности это делать, однако там, где они могут, они осуществляют цензуру, в социальных медиа. Из выяснившегося в эти дни, интересно то, что у наших оппонентов эта цензура вызвала много положительного ажиотажа, а это показывает почерк и ценности. Непрозрачность и цензура для этих людей – Европа… И непрозрачность, и цензура для нас совершенно неприемлемы, мы считаем, что прозрачность и свобода слова являются определяющими ценностями в демократии, поэтому давайте максимально защищать и тот, и другой принцип, обе ценности», - заявил Кобахидзе.





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