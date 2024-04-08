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Глава Парламента Грузии посещает Центральную Азию
08.04.2024 23:48
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Центральной Азии. По информации Парламента Грузии, визит продлится до 13 апреля, и Папуашвили встретится с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.
Встречи в Узбекистане
Председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился с председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
По информации Парламента Грузии, стороны «обсудили направления дружественных отношений и сотрудничества» между Грузией и Узбекистаном. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами. «Узбекская сторона также выразила желание сотрудничать в направлении региональной политики», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.
По той же информации, «Шалва Папуашвили подчеркнул растущую важность «Среднего коридора». По его словам, развитие транзитно-транспортного потенциала этого коридора отвечает интересам обеих стран.
Что касается встречи с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса (Нижней палаты) Нурдинджоном Исмаиловым, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничества законодательных органов, а также торговли и энергетики.
Шалва Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Узбекистаном территориальной целостности Грузии.
«Экономические и политические связи между Грузией и Узбекистаном крепкие. Мы готовы укреплять наше парламентское партнерство, в том числе в группах дружбы и отраслевых комитетах, а также сотрудничать в рамках международных парламентских платформ», – написал Папуашвили в Twitter после встречи.
Civil Georgia
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