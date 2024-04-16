

Евродепутат: Cоюзники РФ в Грузии угрожают европерспективе страны

16.04.2024 11:15





Евродепутат Тис Ройтен отреагировал на акцию протеста в Тбилиси против «закона об иноагентах». Он подчеркнул, что союзники России в Грузии представляют серьезную угрозу европейской перспективе страны, но проевропейски настроенные люди говорят: «Нет — российскому закону!».



«В Тбилиси начинаются аресты. Союзники России в Грузии представляют серьезную угрозу для европейской перспективы страны. Но сильный проевропейски настроенный народ Грузии говорит: «Нет — российскому закону!».



«Да здравствует свободная Грузия!», — написал депутат Европарламента Тис Ройтен на X.



Отметим, 15 апреля на акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента МВД Грузии задержало 14 человек.



15 апреля юридический комитет парламента Грузии принял «закон об иноагентах» в первом чтении.



16 апреля состоятся две акции против «закона об иноагентах» — в 12 часов и 19 часов у парламента Грузии.



Участники митинга требуют у «Грузинской мечты» отозвать «российский закон», за что партия власти уже получила похвалу от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (поддержал в Грузии принятие этого закона — ред.) и российского пропагандиста Александра Дугина, а также критические замечания со стороны западных партнеров.





Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





