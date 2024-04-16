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Евродепутат: Cоюзники РФ в Грузии угрожают европерспективе страны


16.04.2024   11:15


Евродепутат Тис Ройтен отреагировал на акцию протеста в Тбилиси против «закона об иноагентах». Он подчеркнул, что союзники России в Грузии представляют серьезную угрозу европейской перспективе страны, но проевропейски настроенные люди говорят: «Нет — российскому закону!».

«В Тбилиси начинаются аресты. Союзники России в Грузии представляют серьезную угрозу для европейской перспективы страны. Но сильный проевропейски настроенный народ Грузии говорит: «Нет — российскому закону!».

«Да здравствует свободная Грузия!», — написал депутат Европарламента Тис Ройтен на X.

Отметим, 15 апреля на акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента МВД Грузии задержало 14 человек.

15 апреля юридический комитет парламента Грузии принял «закон об иноагентах» в первом чтении.

16 апреля состоятся две акции против «закона об иноагентах» — в 12 часов и 19 часов у парламента Грузии.

Участники митинга требуют у «Грузинской мечты» отозвать «российский закон», за что партия власти уже получила похвалу от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (поддержал в Грузии принятие этого закона — ред.) и российского пропагандиста Александра Дугина, а также критические замечания со стороны западных партнеров.


Источник: СОВА
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