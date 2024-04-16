Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданам Таджикистана отказали во въезде в Грузию


16.04.2024   15:08


Пользователи отправили Радио Озоди видео, на котором свыше десяти граждан Таджикистана жалуются на то, что пограничники Грузии отказали им во въезде в эту страну. Видео было получено 14 апреля.

Причина, по которой таджикистанцам отказали во въезде на территорию Грузии, неизвестна. Между двумя странами действует безвизовый режим. В официальной прессе также не было сообщений об изменении правил въезда в Грузию для граждан Таджикистана.

«Я приехал в Грузию, чтобы подать документы в посольство. Я показал весь пакет документов, но меня не пустили», - говорит на видео один из граждан Таджикистана.

На видео представитель пограничной службы Грузии на вопрос граждан Таджикистана коротко сказал: «Без комментариев».

Эта тенденция наблюдается с конца марта этого года, но власти Таджикистана пока не отреагировали на ситуацию.

Таджикский журналист Анушервон Арипов сообщил 26 марта этого года Радио Озоди, что он и еще несколько граждан Таджикистана не смогли въехать на территорию Грузии. «Я был с семьей – женой и двумя маленькими детьми. Мы планировали въехать в Грузию в целях туризма, но на пограничном переходе «Международный автомобильный пункт пропуска Дариали» нас не пропустили, пришлось вернуться во Владикавказ. В тот день не пропустили еще 8 граждан Таджикистана», - сказал он.

После теракта в подмосковном «Крокусе», в котором обвиняют нескольких граждан Таджикистана, отношение к таджикистанцам изменилось во многих странах. В частности, Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна