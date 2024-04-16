

«Этот закон станет гибридным оружием в руках России» — депутат Теона Акубардия

16.04.2024 17:38





«Этот закон антигрузинский, потому что он разделяет наших граждан, стравливает их, создает угрозы внутри и за пределами страны», — так обратилась к парламенту депутат от оппозиции Теона Акубардия.



Сегодня, 16 апреля, парламент обсудит российский закон на пленарном заседании. Акция протеста против российского закона пройдет возле парламента, она начнется 19:00 часов.



«Этим законом вы ставите под угрозу страну, когда 20% страны оккупировано Россией. Вчера, пока вы обсуждали закон, трое граждан были незаконно похищены оккупационным режимом у линии оккупации», — напомнила депутат.



Она также указала, что депутаты большинства «промолчали», когда в России заявили о желании переноса из Европы формата Женевских дискуссий по безопасности.



«Единственной международной площадкой являются Женевские дискуссии, где мы вместе с нашими партнерами заботимся о восстановлении нашей территориальной целостности мирным путем, сегодня вам говорят, что этот формат надо менять <...>В этой ситуации вы усиливаете интересы врага.



Этот ваш закон является гибридным оружием в руках России именно для того, чтобы противостоять суверенному выбору страны и народа: быть демократическими и членами европейской семьи.



Российский идеолог Дугин выступил как спасательный круг и сказал вам: да, ребята, давайте, давайте мы тоже так сделали. А на противоположной стороне Запад, НАТО, Европейский Союз, США, все те, кого мы долго просили поддержать наш суверенитет, помочь стать благополучными, и они нам помогли и продолжают помогать.



В этом контексте вы ставите знак равенства между оккупирующей Россией и Западом, потому что вы хотите объявить врагами наших партнеров, которые так долго стояли на страже нашего суверенитета, когда Россия пыталась проводить политику признания оккупированных территорий.



Мы все радовались решению Страсбургского суда. Именно это и есть Европа, не допускающая несправедливого притеснения, не позволяющая решать судьбы людей силой, с российским оружием.



В этой ситуации, когда танк стоит на территории, оккупированной оккупационным режимом, этот закон является гибридным оружием для отделения Грузии от цивилизованного Запада», — заявила Теона Акубардия.





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