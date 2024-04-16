

«Несовместим с европейскими ценностями» — посол Франции о законе «об иноагнетах»

16.04.2024 20:44





Посол Франции в Грузии Шераз Гасри заявляет, что законопроект, который сейчас обсуждается в парламенте, несовместим с европейскими ценностями.



«Грузия – суверенная, независимая страна, и мы, конечно, признаем ее суверенитет и независимость. Грузия может принять любой закон, какой пожелает.



Как представитель правительства Франции, члена Евросоюза, могу сказать, что мы приветствуем вступление Грузии в европейскую семью. Вы это прекрасно знаете. Мы как друзья Грузии, страны желающей вступить в ЕС, говорим вам, что законопроект, который сейчас находится на рассмотрении парламента, несовместим с европейскими ценностями. Так что дело за Грузией», — заявила посол Франции журналистам во время визита в Гори.



На вопрос журналиста, примет ли посол вызов премьер-министра Грузии о проведении дебатов, посол повторила, что решение о принятии закона, это дело правительства и народа Грузии.



Ранее стало известно, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попросил Венецианскую комиссию подготовить заключение по проекту закона «О прозрачности иностранного влияния». Информацию об этом опубликовал офис Совета Европы в Грузии.



В частности, согласно распространенной информации, президент ПАСЕ Теодорос Руссопулос обратился к Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) с просьбой в ускоренном порядке подготовить заключение по вопросу соответствия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» стандартам Совета Европы.





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