

«Грузинская мечта» приняла российский закон в первом чтении

17.04.2024 14:52





«Грузинская мечта» приняла российский закон в первом чтении.



На фоне продолжающихся масштабных акций «Грузинская мечта» во второй раз приняла российский закон в первом чтении. Впервые аналогичный законопроект был принят правящей партией в прошлом году, в марте 2023 года, однако после протестов законопроект был провален во втором чтении. После этого правительство пообещало народу, что к этому закону они больше не вернутся. Однако ровно через год тот же закон, но под другим названием, был инициирован вновь.



Десятки тысяч граждан собираются перед парламентом на митинги против закона. Вчера, 16 апреля, спецназ применил насилие к участникам протеста. За два протестных дня было задержано около 30 человек.



Принятие российского закона было расценено как угроза евроинтеграции страны всеми международными партнерами и лидерами дружественных стран.



Против принятия закона выступили представители самых разных сфер – спортсмены, актеры, режиссеры, писатели, представители академической сферы, студенты и другие.



«Грузия есть и должна быть полноправным членом европейской семьи» — Мераб Двалишвили





Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на события происходящие в Грузии.



«Я хочу откликнуться на события происходящие на нашей родине и высказать свое мнение. Грузия есть и должна быть полноправным членом европейской семьи и цивилизации», — написал Мераб Двалишвили на своей странице в Facebook.

Часть членов сборной Грузии по футболу также откликнулись на масштабные акции против российского закона.



Так Буду Зивзивадзе написал в соцсети: «Нет России, дорога Грузии – в Европу. P.S. Пусть меня никто не благодарит, поскольку я говорю то, что должен сказать каждый грузин».



А футболист Георгий Квилитая написал следующее: «Европа – это выбор Грузии, и ничто не может этого изменить».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





