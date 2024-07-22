

Кобахидзе: Иск, внесенный против прозрачности, не будет иметь никакой перспективы

22.07.2024 12:05





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, иск президента, внесенный в Конституционный суд против закона «О прозрачности иностранного влияния» не может иметь никакой перспективы.



Как заявил Кобахидзе, Саломе Зурабишвили допустила ошибку и признала, что в стране есть президент, нарушающий Конституцию.



«Я думаю, что этот иск не будет иметь никаких перспектив. Невозможно просто утверждать, что прозрачность – это плохо, это неправильно с правовой точки зрения. Утверждать это просто невозможно. Положительной стороной этого иска является то, что Саломе Зурабишвили допустила ошибку, признала легитимацию Конституционного суда. Легитимацию того суда, который объявил Саломе Зурабишвили нарушителем Конституции. Этим она признала, что в стране есть президент, нарушающий Конституцию. Она сама признает этот факт, что очень хорошо. Что касается иска - еще раз скажу, что иск, поданный против прозрачности, не может иметь никакой перспективы ни с правовой точки зрения, ни с какой другой», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, 15 июля в Конституционный суд был внесен иск президента касательно закона «О прозрачности иностранного влияния». Президент в своем иске требует приостановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния» и в конечном итоге отменить его. Конституционный суд Грузии принял в производство иск президента.





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