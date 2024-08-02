

Саакашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за незаконное пересечение границы Грузии

02.08.2024 17:39





Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, обвиняемому в незаконном пересечении государственной границы Грузии, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судья Михаил Джинджолия удовлетворил ходатайство прокуратуры.



С ходатайством о применении к Саакашвили в качестве меры пресечения заключения под стражу на сегодняшнем заседании обратился к судье прокурор по делу Грогол Нишнианидзе.



Как пояснил прокурор, поскольку начинается повторное исследование доказательств и повторный допрос свидетелей, существует угроза того, что обвиняемый скроется, совершит новое преступление или окажет влияние на свидетелей.



Защита с этим ходатайством не согласилась и, как отметил адвокат Бека Басилая, это политический заказ. Адвокат считает, что у властей появился страх освобождения Саакашвили.



Для справки, до этого времени Михаилу Саакашвили ни по одному из текущих дел не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Он лишь отбывал наказание по обвинительному приговору.



Напомним, что расследование в связи с фактом незаконного пересечения государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили начато 1 октября. В рамках этого дела обвинение предъявлены еще 4 лицам – Элгудже Цомая, Зурабу и Шалве Цоцория и Георгию Нариманидзе. Их дело выделено в отдельное производство и они освобождены под залог.





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