Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зураб Патаридзе уволен с должности посла Грузии в Азербайджане


22.08.2024   14:51


Зураб Патаридзе уволен с должности посла Грузии в Азербайджане. Соответствующий указ премьера Ираклия Кобахидзе направлен президенту Грузии 20 августа.

На данном этапе не сообщается, кто возглавит дипломатическую миссию Грузии в Азербайджане.

Зураб Патаридзе, согласно постановлению правительства, покинет свой пост 1 января 2025 года. Он занимал должность посла с августа 2018 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна