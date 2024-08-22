

Зураб Патаридзе уволен с должности посла Грузии в Азербайджане

22.08.2024 14:51





Зураб Патаридзе уволен с должности посла Грузии в Азербайджане. Соответствующий указ премьера Ираклия Кобахидзе направлен президенту Грузии 20 августа.



На данном этапе не сообщается, кто возглавит дипломатическую миссию Грузии в Азербайджане.



Зураб Патаридзе, согласно постановлению правительства, покинет свой пост 1 января 2025 года. Он занимал должность посла с августа 2018 года.





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