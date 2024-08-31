

Кобахидзе: В конституции появится запись о том, что православие является основой идентичности нашего государства

31.08.2024 19:57





В конституции появится запись, которой по-новому будет дано определение статусу православия, и это отразится на Православной церкви как важнейшего института для нашей страны, — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, в конституции появится запись о том, что православие является основой идентичности грузинского государства.



«Важно также уточнить еще одну запись, связанную с ролью Православной Церкви. Согласно сегодняшней редакции, говорится, что Православная Церковь выполняла важную роль в истории Грузии, и мы считаем, что та реальность, которая существует в нашей стране, должна быть точно отражена не только в истории, но и в нашем настоящем. В нашей современности Православная Церковь играет важную роль и является опорой нашей идентичности. Эта важная поправка будет включена в Конституцию Грузии, и мы еще раз должны поблагодарить представителей нашей Церкви и Патриархии, первосвященников за очень интересную дискуссию и за то, что мы провели продуктивную дискуссию по этому вопросу», — сказал премьер-министр.















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