

Кобахидзе назвал нелегитимным президентом Зурабишвили

04.09.2024 13:18





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили не является легитимным президентом. Так он прокомментировал речь Зурабишвили, в которой она раскритиковала правящую партию «Грузинская мечта» за смену внешнеполитического курса и назвала «кошмаром».



««Кошмар» — это термин агентов, и именно агенты используют этот термин для обозначения «Грузинской мечты». Я бы не советовал Саломе Зурабишвили в будущем говорить точно такими же терминами, что и другие агенты», — заявил Кобахидзе, вероятно, апеллируя к заявлению члена Европарламента от партии «Зеленых» Райнхарда Бютикофера. Он тоже говорил, что «Грузинская мечта» превратилась в «грузинский кошмар», указывая на пророссийскую ориентацию партии.



По словам Кобахидзе, Зурабишвили фактически не является президентом Грузии после того, как нарушила Конституцию.



«Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший Конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, — это поддержка «Нацдвижения». За счет голосов «Национального движения» она осталась на посту президента. Поэтому с тех пор Саломе Зурабишвили является не президентом Грузии, а президентом «Национального движения», -сказал Кобахидзе.



Источник: Новости - Грузия

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