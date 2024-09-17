|
|
|
Безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен после выборов в Грузии - СМИ
17.09.2024 14:49
Телекомпания TV Formula сообщает о том, что договоренность о приостановке безвизового движения ЕС с Грузией фактически достигнута. В компании, не указывая источников, утверждают, что соответствующее решение в Евросоюзе будет принято после выборов, в случае дальнейшего ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов, в том числе принципа свободных выборов.
По данным TV Formula, этап консультаций и согласований с министерствами иностранных дел стран-членов ЕС уже завершен.
Венгрия постоянно блокирует персональные санкции против «Грузинской мечты» в Евросоюзе, однако приостановка визовой либерализации — это решение, не требующее полного консенсуса среди стран-членов, сообщают в телекомпании.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна