

Безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен после выборов в Грузии - СМИ

17.09.2024 14:49





Телекомпания TV Formula сообщает о том, что договоренность о приостановке безвизового движения ЕС с Грузией фактически достигнута. В компании, не указывая источников, утверждают, что соответствующее решение в Евросоюзе будет принято после выборов, в случае дальнейшего ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов, в том числе принципа свободных выборов.



По данным TV Formula, этап консультаций и согласований с министерствами иностранных дел стран-членов ЕС уже завершен.



Венгрия постоянно блокирует персональные санкции против «Грузинской мечты» в Евросоюзе, однако приостановка визовой либерализации — это решение, не требующее полного консенсуса среди стран-членов, сообщают в телекомпании.





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