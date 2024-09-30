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Грузия предложила РФ перейти к шагам по улучшению отношений с Абхазией и Цхинвали
30.09.2024 00:17
Власти Грузии предлагают России после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности помочь в налаживании отношений с Абхазией и Цхинвальским регионом (оккупированные Россией территории Грузии) перейти к конкретным мерам. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Я бы сказал, что после таких заявлений [Лаврова] было бы хорошо перейти к действенным шагам", - отметил он. В частности, Каладзе предложил приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.
Он также заявил, что в Грузии положительно оценили заявление Лаврова о готовности Москвы оказать помощь Тбилиси в налаживании отношения с Абхазией и Цхинвали.
Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября заявил, что РФ готова оказать поддержку в достижении мира между Грузией, Абхазией и Южной Осетией в случае заинтересованности сторон. По его словам, нынешнее грузинское руководство честно оценивает прошлое.
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