|
|
|
Посольство США: сильным странам нужны сильные союзники, зачем разрушать то, что мы бережно строили 32 года?
30.09.2024 13:43
«Истина проста: сильным странам нужны сильные союзники. Зачем нам разрушать то, что мы бережно строили 32 года», — говорится в информации, опубликованной на сайте посольства США в Грузии.
Как пишет посольство, вновь появилась дезинформация.
«Этим летом США отложили учения «Достойный партнёр» на неопределённый срок из-за ложных обвинений в связи со «вторым фронтом». К сожалению, дезинформация вновь всплыла на поверхность, в том числе в выступлениях ведущих политических деятелей за последние несколько дней.
Истина проста: сильным странам нужны сильные союзники. Зачем нам разрушать то, что мы бережно строили 32 года?», - говорится в заявлении посольства США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна