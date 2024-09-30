

Посольство США: сильным странам нужны сильные союзники, зачем разрушать то, что мы бережно строили 32 года?

30.09.2024 13:43





«Истина проста: сильным странам нужны сильные союзники. Зачем нам разрушать то, что мы бережно строили 32 года», — говорится в информации, опубликованной на сайте посольства США в Грузии.



Как пишет посольство, вновь появилась дезинформация.



«Этим летом США отложили учения «Достойный партнёр» на неопределённый срок из-за ложных обвинений в связи со «вторым фронтом». К сожалению, дезинформация вновь всплыла на поверхность, в том числе в выступлениях ведущих политических деятелей за последние несколько дней.



Истина проста: сильным странам нужны сильные союзники. Зачем нам разрушать то, что мы бережно строили 32 года?», - говорится в заявлении посольства США.





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