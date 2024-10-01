

В грузинский реестр «иноагентов» внесены первые НПО

01.10.2024 11:30





Первые грузинские некоммерческие организации внесены в реестр «иноагентов» – спустя два месяца после полноценного вступления в силу закона «О прозрачности иностранного влияния».



В реестр внесены пять НПО: «Молодежная организация украинцев Грузии – Свитанок», «Профессиональный союз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии», «Кутаисский Дом Молодежи», «Союз христиан», «Еврейский культурно-просветительский фонд».



На сайте публичного реестра Грузии опубликованы лишь наименования организаций. Информация об их финансах пока не доступна.



Согласно закону, СМИ и НПО, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа (это абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НПО, работающих преимущественно с западными фондами), через Дом юстиции должны были внести заявление о регистрации в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы.



Многие неправительственные организации и СМИ заявили, что не подчинятся закону «О прозрачности иностранного влияния» и не станут регистрироваться в реестре Минюста, как это предусмотрено законом.



Неисполнение закона, в том числе отказ в регистрации, для СМИ и НПО чревато крупными штрафами. Для выявления «проводящих интересы иностранной силы организаций» и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник — получить необходимую информацию, в том числе персональные данные.



Международные партнеры Грузии прямо заявили, что принятие закона российского образца значительно отдалит страну от Евросоюза. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, процесс вступления Грузии в объединение в настоящее время приостановлен. В «Грузинской мечте» напротив заявляют, что готовятся к вступлению в ЕС к 2030 году.



В Москве «Грузинскую мечту» из-за принятия закона лишь хвалили — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский пропагандист Александр Дугин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие. В ответ на это в «Мечте» призвали не верить российским политикам, а кто поверит — «того так и устраивает».



Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния») 14 мая текущего года, а 28 мая преодолел вето президента, наложенное на спорный документ. Закон частично вступил в силу 3 июня, когда его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, а полностью — с 1 августа.

Пять исков поступили в Конституционный суд Грузии против закона «О прозрачности иностранного влияния». От суда, в частности, требовали приостановить действие закона. 1 сентября суд завершил трехдневные слушания по делу, однако о решении до сих пор не объявлял.





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