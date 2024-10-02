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Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»
02.10.2024 12:02
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и вернула его парламенту.
Законопроект не сопровождается мотивированными замечаниями президента, что означает, что Саломе Зурабишвили не подписала законопроект и не наложила на него вето.
В таком случае в парламентских обсуждениях больше нет необходимости, и пакет будет подписан председателем парламента, на что у Шалвы Папуашвили есть 5-дневный срок.
Для справки, парламент 17 сентября принял в третьем чтении законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и направил его на подпись президенту Грузии.
Согласно законопроекту, не допускается усыновление несовершеннолетнего лицом, идентифицирующим себя с полом, отличным от его биологического пола, или чья сексуальная ориентация не относится к категории гетеросексуальности. Также не допускается отдавать несовершеннолетнего на воспитание лицу, идентифицирующему себя с гендером, отличным от его биологического пола, или чья сексуальная ориентация не относится к категории гетеросексуальности.
Не допускается включение в образовательную программу дошкольного, общеобразовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения/колледжа или высшего учебного заведения, а также распространение или содействие распространению сотрудником указанного учреждения в пределах деятельности учреждения и на территории этого же учреждения такой информации, которая направлена на популяризацию отнесения человека к полу, отличному от его собственного, отношений между представителями одного пола или инцеста.
Вместе с тем, 17 мая установлено на законодательном уровне как День святости семьи и уважения к родителям. Согласно законопроекту, брак – это добровольный союз двух людей разного биологического пола с целью создания семьи, отвечающий требованиям, установленным законодательством Грузии. Регистрация иных видов союза в качестве брака и (или) признание браком юридическим актом не допускаются.
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