

Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»

02.10.2024 12:02





Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и вернула его парламенту.



Законопроект не сопровождается мотивированными замечаниями президента, что означает, что Саломе Зурабишвили не подписала законопроект и не наложила на него вето.



В таком случае в парламентских обсуждениях больше нет необходимости, и пакет будет подписан председателем парламента, на что у Шалвы Папуашвили есть 5-дневный срок.



Для справки, парламент 17 сентября принял в третьем чтении законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и направил его на подпись президенту Грузии.



Согласно законопроекту, не допускается усыновление несовершеннолетнего лицом, идентифицирующим себя с полом, отличным от его биологического пола, или чья сексуальная ориентация не относится к категории гетеросексуальности. Также не допускается отдавать несовершеннолетнего на воспитание лицу, идентифицирующему себя с гендером, отличным от его биологического пола, или чья сексуальная ориентация не относится к категории гетеросексуальности.



Не допускается включение в образовательную программу дошкольного, общеобразовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения/колледжа или высшего учебного заведения, а также распространение или содействие распространению сотрудником указанного учреждения в пределах деятельности учреждения и на территории этого же учреждения такой информации, которая направлена на популяризацию отнесения человека к полу, отличному от его собственного, отношений между представителями одного пола или инцеста.



Вместе с тем, 17 мая установлено на законодательном уровне как День святости семьи и уважения к родителям. Согласно законопроекту, брак – это добровольный союз двух людей разного биологического пола с целью создания семьи, отвечающий требованиям, установленным законодательством Грузии. Регистрация иных видов союза в качестве брака и (или) признание браком юридическим актом не допускаются.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





