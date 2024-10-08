

Вопрос Грузии обсудят сегодня в Европарламенте

08.10.2024 10:27





Вопрос Грузии обсудят сегодня на пленарной сессии Европарламента. Заявление по Грузии сделает Верховный представитель Евросоюза/вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Тема дебатов: «Демократическое отступление и угрозы политическому плюрализму в Грузии».



Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, депутаты Европарламента вместе с Жозепом Боррелем обсудят ухудшение демократии в Грузии перед голосованием по резолюции по этому вопросу, назначенным на четверг.



«В то время как страна готовится к парламентским выборам 26 октября, появилась обеспокоенность из-за возрастающей авторитарной политики правящей партии «Грузинская мечта», особенно касательно свободы СМИ и прав ЛГБТК+. Несмотря на то, что Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, партия оказалась пред лицом критики за подавление продемократических акций протеста и внедрение закона, который называет финансируемые западом СМИ и НПО «иностранными агентами». Если "Грузинская мечта" на предстоящих выборах получит значительное большинство, есть опасения, что многопартийная система и политический плюрализм в Грузии окажутся под еще большей угрозой», - говорится в информации Европарламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





