

Премьер Грузии считает, что заявление Жозепа Борреля не достойно внимания

15.10.2024 19:19





Это временные заявления, поэтому не стоит уделять им особого внимания – пройдут эти выборы, завершится война в Украине, и после этого взаимоотношения с Евросоюзом будут перезагружены, - указанное заявление премьер-министр Грузии , руководитель избирательного штаба «Грузинской мечты» сделал, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.



По словам премьера, сравнение Грузии и Молдовы – пыль в глаза, так как, по пояснению Ираклия Кобахидзе, в Молдове нет ни политического, ни медиа-плюрализма.



«Это временные заявления, поэтому не стоит уделять им особого внимания. пройдут эти выборы, завершится война в Украине, и после этого взаимоотношения с Евросоюзом будут перезагружены. Что касается сравнения Грузии и Молдовы, это абсолютно оскорбительно. Вы знаете, что Грузия опережает Молдову по всем параметрам – будь то демократия, права человека, экономика. С экономической точки зрения мы на 9 миллиардов увеличили разницу между экономиками Грузии и Молдовы, что является, в том числе, и заслугой того, что у нас, в отличие от Молдовы, очень сильные государственные институты.



Что касается демократии и прав человека, хочу вам напомнить, что одна за другой в Молдове были запрещены политические партии, средства массовой информации и реально осталось только два СМИ, вещающих в масштабах страны. Это первый и второй каналы Общественного вещателя. Нет политического плюрализма, нет медиа-плюрализма. Когда тебя сравнивают с такой страной и при этом сравнивают в негативном контексте, это, естественно, - пыль в глаза, хотя это и не причинит вреда нашей стране. Еще раз повторяю - пройдут эти выборы, завершится война в Украине, и после этого взаимоотношения с Евросоюзом будут перезагружены, соответственно, подобные заявления – это временное явление.



В Грузии авторитаризм был до 2012 года и, если чем-то и может гордиться наша команда, в первую очередь, это то, что мы положили конец авторитаризму в Грузии. Исходя из этого, к счастью, подобные заявления не имеют цены для нашего населения, так как они являются абсолютно ошибочными и основанными на неверной информации”, - заявил Кобахидзе.





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