

Спикер парламента Грузии об оппозиции: они проводят кампанию из-за границы

23.10.2024 10:09





Спикер парламента Грузии утверждает, что кампания оппозиционных партий «ведется из-за границы», а это, в свою очередь, является «прямым вмешательством в выборы» заявляет Шалва Папуашвили. Кроме того, спикер парламента утверждает, что правительство попытаются свергнуть после выборов:



«Многое указывает на то, что идет подготовка к 27 октября и к неконституционной смене правительства. Назовите это переворотом или, как хотите. Это повторная попытка 2020 года», — заявил Папуашвили.



Председатель парламента также назвал слабой предвыборную кампанию оппозиции:



«Выходят, проводят брифинг, разбрасываются обвинениями направо и налево. Их низкий стандарт заключается в том, что их обвинения основаны на слухах и невелики. Мы видим, что они вообще не агитируют. Спросите любого, кто занимается избирательными процессами, оппозиции в регионах вообще не видно, у них нет никакой предвыборной кампании. «Грузинская мечта» — единственная партия, которая выдвинула делегатов, ни одна из других партий не выдвинула кандидатур, потому что у них нет людей, властей в регионе, которые пойдут к гражданам и что-то скажут.



Вся их кампания — это, в лучшем случае, общение с людьми по телевидению, а в худшем — то, что происходит на самом деле, — это то, что они проводят кампанию из-за границы. Мы наблюдаем, что не проходит и дня без 2-3 заявлений из-за границы, которые являются прямым вмешательством в вопросы выборов.



Подобная аномалия никогда не случалась в Грузии. Это в целом печальная ситуация, и поэтому важно, чтобы 26 октября наши граждане пришли мобилизованными, а их обилие является самым мощным оружием против любого иностранного вмешательства», — заявил спикер парламента в эфире телекомпании Imedi.



Источник: СОВА

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