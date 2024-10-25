

Грузия готовится к выборам, которые определят её будущее в Европе - Associated Press

25.10.2024 11:55





В этой стране Южного Кавказа с населением 3,7 миллионов многие верят, что предстоящие выборы станут самыми важными в их жизни, решающим голосом на шанс вступления страны в Евросоюз, на выборах коалиция оппозиционных партий вступит в противостояние с правящей партией "Грузинская мечта", которая с 2012 года правит страной, придерживаясь растущего автократического пути, - об этом в статье "Грузия готовится к выборам, которые определят её будущее в Европе" пишет Associated Press.



В статье говорится, что последние опросы свидетельствуют о том, что около 80% граждан Грузии поддерживает вступление страны в Евросоюз, и конституция обязывает власти придерживаться курса на вступление в сообщество европейских государств, а также североатлантический альянс.



В публикации также указано, что в июле текущего года Брюссель на неопределенный срок приостановил предложение о вступлении Грузии в Евросоюз, после того, как правящая партия "Грузинская мечта" приняло закон "Об иностранном влиянии", созданный по модели российского законодательства, обязывающий СМИ, неправительственные организации и прочие некоммерческие группы регистрироваться "проводниками интересов зарубежных сил", если они получают больше 20% своего финансирования из-за рубежа.



"Грузинская мечта" утверждает, что это необходимо для остановки зловредных зарубежных акторов, которые пытаются внести дестабилизацию. По мнению же многих журналистов и активистов, истинной целью является их стигматизация и ограничение дебатов до выборов", - указано в статье.



Издание также пишет, что когда "Грузинская мечта" пришла к власти в 2012 году, её лидеры дали обещание, что восстановят гражданские права и "перезагрузят" взаимоотношения с официальной Москвой.



"Партия, основанная теневым миллиардером Бидзиной Иванишвили, сколотившим свое состоянии в России, дала обещание населению продолжить курс на вступление в Евросоюз, однако затем "Грузинская мечта" начала сближение с Москвой: принятие закона об иностранном влияние, невзирая на массовые протесты, воздержание от присоединения к международным санкциям против России за её вторжение в Украину и резкое ограничение прав ЛГБТ+", - говорится в статье.



В публикации отмечено, в предвыборной рекламе правящей партии говорится о том, что "глобальная партия войны" пытается оказать влияние на Евросоюз и США, расширить конфликт в Украине и отстранить от власти "Грузинскую мечту". Также были установлены билборды, на которых черно-белым фотографиям о разрушениях в Украине противопоставлены цветные фотографии жизни в Грузии со слоганом: "Скажи войне «Нет» - выбери мир!".



"Многие граждане опасаются, что повторное избрание "Грузинской мечты" может полностью уничтожить стремление страны стать членом Евросоюза", - говорится в публикации.





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