

ISFED назвал антизападную риторику главным отличием нынешней предвыборной кампании в Грузии

25.10.2024 19:36





Антизападная риторика таких масштабов не фиксировалась на выборах в Грузии никогда прежде. Об этом заявила глава «Международного общества за справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе, представляя отчет о предвыборной обстановке.



«Пожалуй, самое большое отличие – это антизападная риторика, которой никогда не было в Грузии. Это действительно проблематично. У нас были успехи и неудачи на пути к демократии, но примечательно, что антизападные и подобные недемократические нарративы являются первыми на этих выборах», — сказала Долидзе.



ISFED наблюдает за выборами в Грузии почти три десятилетия.



В отчете организации говорится, что се политические партии в Грузии «более или менее» смогли провести свои предвыборные компании, однако правящая «Грузинская мечта» пользовалась значительным преимуществом за счет административного ресурса.



Организация подчеркивает, что это выражалось в «активном участии» сотрудников бюджетных организаций в партийных мероприятиях «Грузинской мечты». Также перед выборами власти анонсировали целый ряд социальных, экономических или инфраструктурных проектов и программ.



ISFED также говорит о предполагаемых фактах конфискации удостоверений личности у бюджетников с тем, чтобы оказать на них давление перед выборами. В организации подчеркивают, что соответствующие органы оставили эти сообщения без реагирования.



«В ходе кампании фиксировалось физическое насилие, вмешательство в избирательную кампанию, угрозы, попытки ворваться в партийные офисы и повредить их, случаи задержаний аффилированных с политическими партиями лиц и подкупа избирателей», — говорится в докладе.



ISFED указывает, что ход предвыборной кампании задали масштабные протесты против закона об иноагентах. В итоге, страна встречала этот период в условиях сильной политической поляризации, а принятый закон об иноагентах затруднил работу организаций гражданского общества, в том числе, тех, которые готовят наблюдателей к выборам.



Одновременно, ак только начались предвыборные мероприятия, лидеры правящей партии пообещали избирателям объявить основные оппозиционные объединения неконституционными.



Поляризация, по оценке ISFED, была свойственна и для медиасреды. При этом решения Национальной комиссии по коммуникациям Грузии породили опасения о том, что ее используют в качестве карательного механизма в отношении оппозиционных СМИ, считают в НПО.



Еще одним вызовом, согласно отчету, стала дезинформация внутри страны, а также «российские информационные операции».





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