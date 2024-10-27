

Кобахидзе: С начала следующего года начнется качественная перезагрузка отношений с Евросоюзом и США

27.10.2024 13:43





Мы думаем, что самое позднее, уже с первых месяцев следующего года начнется качественная перезагрузка отношений с Евросоюзом и США, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, главным внешнеполитическим приоритетом «Грузинской мечты» является интеграция в Евросоюз.



«Мы ожидаем перезагрузки отношений, и я думаю, что так оно и произойдет. Особенно интенсивно этот процесс начнется со следующего года. Мы думаем, что война в Украине закончится раньше, чем прогнозировалось первоначально. Мы думаем, что с начала следующего года начнется качественная перезагрузка отношений с Евросоюзом и США, это один из наших главных приоритетов.



Наш главный внешнеполитический приоритет – интеграция в Европейский Союз. Поэтому нам категорически не нравится нынешнее состояние отношений. Мы думаем, что вскоре появятся первые признаки в этом направлении, с первых месяцев следующего года произойдет качественная перезагрузка отношений, что важно для нашей страны. Думаю, что это также важно для ЕС и США», — сказал Ираклий Кобахидзе.







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