

Президент не признает результаты выборов в Грузии

27.10.2024 21:15





Я не признаю эти выборы. Признать эти выборы нельзя. Признание этого является признанием прихода России, - указанное заявление на совместном брифинге с лидерами оппозиционных партий сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, на выборах 26 октября была осуществлена тотальная фальсификация.



"Технология была использована для того, чтобы отмыть фальсификацию. Такого еще не было... Состоялись русские выборы", - заявила президент.



При этом Саломе Зурабишвили отметила, что "очень многое предстоит выяснить".



Хочу пригласить вас завтра вечером, в 19:00, на проспект Руставели для того, чтобы вместе объявить миру, что мы не признаем эти выборы, - заявила президент.



По ее словам, президент и оппозиция не намерены мириться с фальсификацией.



"Право на проведение демократических выборов, мы не отдадим никому. Это будет символическое выступление – все вместе", - заявил Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





