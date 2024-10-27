

Маргвелашвили: Я не приемлю парламент, основанный на лжи и фальсификациях

27.10.2024 21:15





Парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, но это не было неожиданным. Об этом четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили заявил в эфире «Ардашелия-LIVE» на YouTube-канале SOVA. Политик, участвовавший в выборах в составе объединения «Сильная Грузия», отметил, что чувствует себя обманутым, но он был к этому готов.



«Мы ожидали того, что это произойдет. Это было предсказуемо. Я был готов к тому, что «Грузинская мечта» [поступит] в своем стиле. Но, естественно, мы будем реагировать на это».



Говоря о масштабах фальсификаций, Маргвелашвили назвал примерный процент – 10%, отметив, что у любой власти есть ресурс для манипуляций с цифрами, но этот ресурс не бесконечен.



«Больше 10% они [«Грузинская мечта] не смогли. Обычно в нормальных автократических режимах это около 5%. Они сделали больше того, что делают в таких режимах – присваивают себе голоса избирателей. Сделали все, что смогли, и получили 54%».



Георгий Маргвелашвили также заявил, что неприятие сфальсифицированных выборов еще больше объединило грузинскую оппозицию. Он напомнил, что все крупные оппозиционные объединения, проходящие в парламент, считают выборы несправедливыми. Прокомментировав встречу партий с действующим президентом Саломе Зурабишвили, четвертый президент отметил, что теперь начинается «долгий, трудоемкий процесс возвращения Грузии к демократии».



Маргвелашвили, при этом, подчеркнул, что считает неприемлемым вхождение оппозиции в парламент, «который основан на лжи и фальсификациях». По его словам, после прошлых выборов западные партнеры склонили оппозицию к сотрудничеству с «Грузинской мечтой» и началу работы в парламенте, чтобы избежать эскалации, «но сейчас я однозначно не приемлю ложь, фальсификации и вхождение в парламент».



Бывший президент считает, что в новом парламенте нечего делать, поскольку «Мечта» планирует «ликвидировать оппозицию и свободные СМИ, извиняться перед оккупантами и углублять наши рациональные отношения с путинской Россией».



«Так что если кто-то хочет в законодательном органе все это излагать в форме законов, то флаг им в руки. Но это абсолютно неприемлемо сейчас, особенно на фоне таких фальсификаций».



Маргвелашвили, при этом, не может с уверенностью сказать, воплотит ли олигарх Бидзина Иванишвили свои угрозы в жизнь: «С одной стороны, да, но с другой – он никогда не сдерживал свое слово».



Политик пообещал, что оппозиция не даст основателю «Мечты» «захватить Грузию и передать ее России». На вопрос, как он видит будущее Иванишвили, который является первым номером своей партии и по логике должен работать в парламенте, Маргвелашвили ответил:



«Я не знаю, как себя видит он, но я вижу, как он в российском плацкартном вагоне едет к своему хозяину Путину. Это единственное, где я хочу его видеть в будущем».



По словам экс-президента, грузинское общество «просто не приемлет обмана, который был совершен во время выборов, и насилия, которое мы видели на избирательных участках». При этом он добавил, что исходу голосования рады в Москве: «Россия уже ликует, и российские пропагандисты уже возводят в какой-то ранг то, что произошло, и строят планы на счет будущего Грузии и грузинско-российских отношений».



«На фоне краха, в котором существует сейчас Российская Федерация, на фоне тотального отчуждения, которое она испытывает от всего прогрессивного и свободного мира, для России грузинский момент – особенно пропагандистский. Потому что Грузия была первой республикой, которая сказала «нет» Советскому Союзу и Российской Федерации. И сейчас они видят в этом победу, в принципе, идеологии «Русского мира»: вы все равно к нам придете», — заключил Георгий Маргвелашвили.





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