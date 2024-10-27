

Саломе Зурабишвили призвала выходить на протестную акцию на проспекте Руставели

27.10.2024 21:37





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты выборов в Грузии:



Президент объявила, что в данной ситуации поддерживает формат уличного протеста и призывает всех выходить на проспект Руставели в понедельник, в 19:00.



«Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее».



Зурабишвили сделала заявление после консультаций с оппозицией, которые в течение всего дня после выборов шли в президентской резиденции во Дворце Орбелиани.



Президент утверждала, что выборы были полностью фальсифицированы, что «современные технологии были использованы для обеления мошенничества» и что Грузия стала жертвой «российской спецоперации гибридной войны».



Дословно:



«Это был полный фейк. Тотальная конфискация наших голосов. Используя все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использование сегодняшних технологий в той степени, в которой они используются для обеления подделок. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны…



Соберёмся завтра вечером в 19:00 на Руставели, чтобы вместе сказать и заявить миру, что мы не признаём эти выборы, что мы защищаем наше конституционное право мирно отстаивать каждый голос, наше будущее и возможность проведения в этой стране справедливых, демократических выборов в будущем».





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