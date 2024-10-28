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Гахария: Наша партия не даст легитимацию нелегитимному парламенту «Мечты»
28.10.2024 15:45
Наша партия не даст легитимацию нелегитимному парламенту «Мечты», - заявил на брифинге председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария, отвечая таким образом на вопрос, используют ли они парламентские мандаты.
Гахария говорил о фальсификации выборов и отметил, что Бидзина Иванишвили украл выборы у народа.
Для информации, партия Георгия Гахария получила в парламенте12 мандатов.
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