

Гахария: Наша партия не даст легитимацию нелегитимному парламенту «Мечты»

28.10.2024 15:45





Наша партия не даст легитимацию нелегитимному парламенту «Мечты», - заявил на брифинге председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария, отвечая таким образом на вопрос, используют ли они парламентские мандаты.



Гахария говорил о фальсификации выборов и отметил, что Бидзина Иванишвили украл выборы у народа.



Для информации, партия Георгия Гахария получила в парламенте12 мандатов.





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