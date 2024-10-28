|
|
|
Начался официальный визит Виктора Орбана в Грузию
28.10.2024 19:45
В Грузию начался официальный визит Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, страны, председательствующей в Совете Евросоюза.
Самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад.
Виктора Орбана в аэропорту встречали первый вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили, посол Венгрии в Грузии и другие официальные лица.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, 29 октября в администрации правительства состоится официальная церемония встречи премьер-министра Виктора Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Будут проведены очные и расширенные встречи, после которых Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбана выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Премьер-министр Венгрии посетил Грузию вместе с правительственной делегацией, в которую входят министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Нади, министр финансов Венгрии Михай Варга, государственный секретарь Янош Мате и другие официальные лица.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна