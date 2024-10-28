

Начался официальный визит Виктора Орбана в Грузию

28.10.2024 19:45





В Грузию начался официальный визит Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, страны, председательствующей в Совете Евросоюза.



Самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад.



Виктора Орбана в аэропорту встречали первый вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили, посол Венгрии в Грузии и другие официальные лица.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, 29 октября в администрации правительства состоится официальная церемония встречи премьер-министра Виктора Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Будут проведены очные и расширенные встречи, после которых Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбана выступят с совместными заявлениями для СМИ.



Премьер-министр Венгрии посетил Грузию вместе с правительственной делегацией, в которую входят министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Нади, министр финансов Венгрии Михай Варга, государственный секретарь Янош Мате и другие официальные лица.





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