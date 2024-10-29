|
|
|
США «не исключают дальнейших последствий, если курс правительства Грузии не изменится»
29.10.2024 00:26
«Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится», – заявил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
По его словам, «грузинский народ пришёл на выборы в субботу в атмосфере, сформированной политикой правящей партии, включая злоупотребление государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей», что создало «неравные условия» и подорвало «общественное и международное доверие» к процессу.
«Мы присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, и настоятельно призываем уважать основные свободы выражения мнений и мирных собраний. Мы призываем грузинские властей подумать о том, какие отношения они хотят иметь с евроатлантическим сообществом, вместо того чтобы укреплять политику, одобренную автократами», – заявил он.
По словам представителя Госдепа, «более 80% грузин хотят видеть свою страну интегрированной в ЕС и НАТО».
«Конституция Грузии, предложенная и поддержанная текущей правящей партией, предписывает стремление к членству в этих евроатлантических институтах. Все партии ведут кампанию в поддержку этой цели. Однако правящая партия приняла меры, противоречащие этому курсу. Грузинское правительство может подтвердить свое приверженность демократическому евроатлантическому курсу, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в своем избирательном процессе, отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия для выполнения рекомендаций по реформам для вступления в ЕС. Мы последовательно призывали грузинское правительство в этом году отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь», – отметил он.
Ранее заявление о выборах в Грузии опубликовал глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна