

США «не исключают дальнейших последствий, если курс правительства Грузии не изменится»

29.10.2024 00:26





«Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится», – заявил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.



По его словам, «грузинский народ пришёл на выборы в субботу в атмосфере, сформированной политикой правящей партии, включая злоупотребление государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей», что создало «неравные условия» и подорвало «общественное и международное доверие» к процессу.



«Мы присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, и настоятельно призываем уважать основные свободы выражения мнений и мирных собраний. Мы призываем грузинские властей подумать о том, какие отношения они хотят иметь с евроатлантическим сообществом, вместо того чтобы укреплять политику, одобренную автократами», – заявил он.



По словам представителя Госдепа, «более 80% грузин хотят видеть свою страну интегрированной в ЕС и НАТО».



«Конституция Грузии, предложенная и поддержанная текущей правящей партией, предписывает стремление к членству в этих евроатлантических институтах. Все партии ведут кампанию в поддержку этой цели. Однако правящая партия приняла меры, противоречащие этому курсу. Грузинское правительство может подтвердить свое приверженность демократическому евроатлантическому курсу, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в своем избирательном процессе, отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия для выполнения рекомендаций по реформам для вступления в ЕС. Мы последовательно призывали грузинское правительство в этом году отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь», – отметил он.



Ранее заявление о выборах в Грузии опубликовал глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.





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