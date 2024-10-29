

ЦИК: Президент Грузии дискредитирует электронные избирательные технологии

29.10.2024 18:19





Центризбирком публикует заявление, в котором отмечается, что президент Грузии дискредитирует электронные избирательные технологии.



ЦИК заявляет, что попытка дискредитации электронных технологий является не чем иным, как отрицанием действительности и попыткой ввести общественность в заблуждение исходя из политических интересов.



«Саломе Зурабишвили уверяет общественность, что выборы были «тотально сфальсифицированы», и для этого выдвигает невероятные обвинения, такие как, например, что голосование одним удостоверением личности проходило несколько раз.



Для фальсификации выборов была использована «армянская карусель» — одним удостоверением личности можно было проголосовать около 17 раз», — заявила президент в интервью Associated Press и CNN.



На самом деле, заключение американской компании PRO V&V подтверждает, что при использовании электронных технологий на выборах 26 октября невозможно дублирование избирателя в списке избирателей, а один избиратель включается в список только один раз. Таким образом, невозможно проголосовать несколько раз, имея одно удостоверение личности, как и пройти двойную верификацию и регистрацию одного избирателя на нескольких избирательных участках.



Несмотря на то, что доказательств этому нет, президент заверяет, что «технологии были использованы, чтобы оправдать фальсификацию». И, по ее словам, она широко говорит об этом с международными СМИ и первыми лицами различных стран.



Напоминаем, что внедрение технологий в избирательный процесс осуществлялось в партнерстве с компанией «Смартматик», имеющей опыт модернизации выборов более чем в 30 странах мира, в том числе на сегодняшний день упомянутая компания реализует один из крупнейших избирательных округов США, некоторые провинции Канады, технологическую поддержку Бельгии, Эстонии, Аргентины, Австралии, Албании, Болгарии, Армении и других. Избирком категорически заявляет, что избирательные технологии 26 октября работали исправно, и в этом убедились все международные и местные наблюдательные организации, субъекты выборов и представители СМИ, наблюдавшие за процессом. На фоне всего этого попытка дискредитации электронных технологий является не чем иным, как отрицанием действительности и попыткой ввести общественность в заблуждение исходя из политических интересов», — говорится в заявлении Центризбиркома.





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