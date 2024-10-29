

Студенты у парламента в Тбилиси протестуют против итогов выборов 26 октября

29.10.2024 21:54





Грузинские студенты протестным шествием направились к зданию парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест против итогов выборов 26 октября, опубликованных ЦИК Грузии. Они собрались у первого корпуса ТГУ им. Джавахишвили и пешком дошли до проспекта Руставели, где 28 октября оппозиция заявила, что не признает выборы легитимными и требует проведения повторного голосования.



На акцию студенты пришли с флагами Грузии и ЕС. В их руках — плакаты с месседжами, которые подчеркивают, что молодежь Грузии выбирает Европу, а не Россию, европейский путь, а не возвращение в советское прошлое.



В беседе с журналистами они подчеркивают, что не смирятся с картиной реальности, которую им предлагают принять власти — партия «Грузинская мечта». Они подчеркивают, что власти отнимают у них свободу, демократию, право голоса.



«Мы хотим жить в европейской цивилизации! Мы будем бороться до тех пор, пока не победит свободная, единая, независимая Грузия!», — заявили организаторы.



«Мы выбираем Европу, а не Россию! Мы никогда не вернемся в СССР!», — одно из посланий на ватмане.



Молодежь не признает результаты парламентских выборов в Грузии 26 октября, несмотря на то, что ЦИК утверждает, что победу одержала «Грузинская мечта», принявшая «российские законы» (об иноагентах, анти-ЛГБТ-закон), а не оппозиционные коалиции, обещающие Грузии продолжение пути в ЕС.



«Результаты выборов не отражают воли народа Грузии! Они (выборы — ред.) были украдены у нас!», — читаем на другом из плакатов.



Организатор молодежного протеста — движение Dafioni, которое призвало всех в этот «решающий момент» выйти и еще раз заявить о своем несогласии с итогами голосования и об их непризнании.



«Если вас это беспокоит, то вы должны выйти на улицу сегодня. Пребывание дома и впадение в нигилизм нас не спасут. Мы должны встать и бороться за нашу страну, только с такой самоотверженной борьбой приходит победа!», — говорится в призыве выйти на протестный марш.





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