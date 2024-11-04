

Сегодня в Тбилиси состоится акция протеста по результатам парламентских выборов

04.11.2024 09:53





4 ноября, в 19:00 по местному времени, в Тбилиси, на проспекте Руставели, состоится акция протеста по результатам парламентских выборов. Организатором акции является объединение оппозиционных партий.



Проведение акции протеста лидеры оппозиции анонсировали еще несколько дней назад.



Как заявила на совместной пресс-конференции представителей оппозиционных объединений, состоявшейся 31 октября, один из лидеров “Сильной Грузии” Анна Долидзе, именно на сегодняшней акции будет оглашен план действий оппозиции.



„Нашей главной целью является борьба за признание этих выборов нелегитимными, мы продолжаем работу с нашими партнерами, как делали и до этого, и, главное, что мы соберемся в понедельник, в 19:00, на Руставели, и там детально представим план действий, как, внутри или за пределами, согласно закону, в правовых рамках, но организованно и результативно будет продолжен наш протест”, - отметила Анна Долидзе.





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