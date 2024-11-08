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Премьер Эстонии: Выборы в Грузии не рассматриваются как свободные и честные
08.11.2024 17:51
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что парламентские выборы в Грузии не считаются свободным и справедливым процессом.
Об этом он заявил СМИ сегодня, 8 ноября, во время пятого саммита Европейского политического союза в Будапеште.
«Разговор, вероятно, будет касаться выборов в Грузии. Откровенно говоря, недавние выборы в Грузии не рассматриваются как свободные и честные. Нам следует сказать, что движение Грузии в сторону Европы остановили ее лидеры. Так что, мы и это рассмотрим», — сказал Кристен Михал.
В ходе того же саммита президент Европейского совета Шарль Мишель также прокомментировал выборы в Грузии. По его словам, сомнения относительно состоявшихся в Грузии парламентских выборов существуют не только в Европе, но и в других странах мира.
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