

В Грузии начались акции против решения «Мечты» отказаться от сближения с ЕС до 2028 года

28.11.2024 21:17





В крупных городах Грузии граждане выходят на улицы в знак протеста против решения «Грузинской мечты» приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. в Кутаиси — граждане перекрыли дорогу перед офисом правящей партии, протестующие собрались и на центральной площади в Батуми, народ также собирается у здания парламента в Тбилиси.



«Он даже не успел закончить заявления, как его поблагодарил Путин. Теперь очередь не политиков, не социальной сферы, а каждого из нас. Ни один уважающий себя гражданин государства не потерпит того, что происходит сегодня в Грузии. Это плевок на могилы моих предков, чего мы никому не простим», — заявила гражданская активистка Цира Элисашвили, которая находится сейчас с протестующими на площади Руставели.



Протесу предшествовала резкая критика Евросоюза со стороны премьер-министра Грузии. Ираклий Кобахидзе провел пресс-конференцию через несколько часов после того, как Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой, кроме прочего, призвал ввести персональные санкции против самого Кобахидзе, а также против олигарха Бидзины Иванишвили и других лидеров власти. В ходе брифинга премьер-министр заявил, что Тбилиси отложит до конца 2028 года вопрос о начале переговоров с ЕС по вступлению в Содружество. Кроме того, власти откажутся от бюджетных грантов Евросоюза.



«После назначения 28 ноября премьер-министра, избранного нелегитимным парламентом, европейское будущее Грузии, европейская интеграция и исторический курс страны были окончательно отвергнуты.



Это шаг против Конституции Грузии, который наносит серьезный ущерб независимости и суверенитету страны. Упомянутое решение представляет собой беспрецедентное предательство в истории Грузии, которое нанесет непоправимый ущерб будущим поколениям и представляет крайнюю угрозу государственности Грузии. В доказательство этого Владимир Путин немедленно одобрил решение Ираклия Кобахидзе.



Граждане Грузии не должны с этим мириться. Мы должны сопротивляться всеми доступными нам средствами. Сегодня начинается совершенно новая битва с российским режимом, и в этой битве мы обязательно победим.



Мы призываем Евросоюз не принимать во внимание заявление самопровозглашенного правительства, не обладающего легитимностью грузинского народа. Переговоры с Европейским Союзом должны начать грузинский народ и его демократически избранное правительство.



Мы должны бороться за это, и сегодня для каждого свободного гражданина наступил важный этап. Это испытание. Мы должны пройти это испытание и сохранить наш исторический выбор, нашу независимость, нашу государственность, человеческие ценности в Грузии, возможность быть людьми. Если мы потеряем нашу свободу, независимость и доверие Путину и его приспешникам, нам будет трудно здесь оставаться», — заявил поэт и гражданский активист Рати Амаглобели.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила экстренную встречу с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного Тбилиси. Об этом решении администрация главы государства сообщила сразу после брифинга премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС.





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