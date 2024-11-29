

Полиция начала разгонять митинг у парламента — спецназ идет на митингующих с двух сторон

29.11.2024 02:36





Полиция начала разгонять митинг у парламента — спецназ идет на митингующих с двух сторон



Участников протеста начали оттеснять с территории парламента. Вновь применили водомет. Корреспондентка TV Pirveli отметила, что у силовиков нет опознавательных знаков.



Спецназовцы двинулись со стороны площади Свободы и уже занятой ими улицы Чичинадзе.







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