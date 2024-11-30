

Саломе Зурабишвили: Остаюсь президентом до избрания легитимного парламента

30.11.2024 20:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили называет правительство и парламент нелегимными структурами и заявляет, что будет оставаться президентом до избрания легитимных властей.



«И здесь, у президента, который сегодня является единственным независимым, легитимным институтом, оставшимся в стране, и здесь достигнут национальный консенсус.



Со мной, вокруг меня и чтобы служить вам, завтра соберутся представители общественности с одной стороны и политические партии, и вместе мы будем управлять политической частью процесса, которым вы управляете снаружи, на улице и где бы вы ни находились.. .



... Мы будем работать вместе, вместе мы представим будущее, которого мы очень скоро достигнем, с новыми выборами, новой Грузией, которая вернет свой европейский путь, свою независимость и, самое главное, свой свободный путь развития, который мы никому не уступим.



Завтра мы встретимся снова, завтра со мной будут люди, которых я пригласила и с которыми я буду во главе этого политического процесса, я остаюсь вашим президентом, легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может выбирать президента. Таким образом, новый президент не может быть инаугурирован, и мой мандат продолжается до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберет кого-то вместо меня. Я с вами, и буду с вами», - заявила президент.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





