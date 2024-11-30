

Экс-премьер Квирикашвили обратился к властям, искренне протестующим и международным партнерам

30.11.2024 23:29





Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили призвал власти отреагировать на тех, кто применяет чрезмерную силу, поскольку это важно для сохранения авторитета полиции. Он отметил, что обстановка в стране напряженная и, по мнению бывшего чиновника «Мечты», Грузии может быть нанесен «непоправимый ущерб из-за вмешательства недоброжелателей страны».



Георгий Квирикашвили обращает свое заявление трем адресатам — властям, протестующим и международным партнерам и дипкорпусу Грузии, которые должны попытаться «погасить волнение и вернуть Грузию на желаемый вектор развития путем политических компромиссов в нормальных условиях».



Властям:



Немедленно расследуйте и реагируйте в соответствии с законом в отношении лиц, применяющих чрезмерную силу со стороны полиции; это важно для поддержания авторитета полиции, не верьте тем, кто говорит вам, что это демотивирует сотрудников правоохранительных органов, поскольку именно для полицейских является неприемлемым проявление насилия в отношении тех, кого бросают на землю;



Перестаньте обвинять население, обвиняя в неспособности понять содержание прочитанного и так далее. Общение с людьми с высокой позиции не принесет вам ничего хорошего. Так действовало «Нацдвижение» (партия Саакашвили — ред.), и в этом причина их политтоксичности до сих пор. Признайте, что ваше заявление было неверным, это будет выражением силы, а не слабости.



Используйте все официальные и неофициальные каналы для потепления отношений с Западом, выразите готовность немедленно возобновить диалог о вступлении в ЕС, даже если это не принесет быстрых результатов — при условии, конечно, что Грузия сохранит свое суверенное право защищать свои ценности.



Для тех, кто выражает искренний протест на улицах (с теми, кто пытается злоупотреблять ситуацией, мне не о чем говорить):



Я солидарен с вашим настроем и требованием, чтобы Грузия активно продолжала процесс европейской интеграции. Искреннее желание молодежи и наших детей жить в демократической, цивилизованной, экономически развитой европейской стране является абсолютно законным и должно быть реализовано. Важно дистанцироваться от насилия — любое нападение протестующих на сотрудников полиции достойно порицания и несет в себе наибольший риск того, что события станут неконтролируемыми. Многие недоброжелатели ждут возможности взорвать ситуацию в Грузии. Давайте не позволим им оправдываться и допускать это.



Международным партнерам Грузии, представителям дипломатического корпуса:



Прекратите говорить о нелегитимности грузинского правительства и о международном расследовании выборов, дождитесь обнародования окончательных официальных выводов БДИПЧ/ОБСЕ и других международных наблюдателей с высокой репутацией, уважайте их и делайте оценки после этого. Содействуйте диалогу между политическими субъектами Грузии. Все противоположные пути не только бесполезны, но и содержат в себе риск обострения ситуации, результатом которого на самом деле не может быть сближение Грузии с Западом — напротив, эта ситуация, безусловно, может быть выгодна тем, кто хочет беспорядков в Грузии и, прежде всего, стране-оккупанту; соответственно высок риск того, что геополитический интерес все-таки проявится, повернуть все это в нормальное русло будет сложно. Мое поколение видело последствия насильственной смены законной власти в начале 90-х и в 2003 году. Давайте не будем повторять ошибок прошлого.



Наконец, все стороны должны попытаться утихомирить страсти, и в нормальных условиях путем политических компромиссов (в части компромиссов правительство должно проявлять инициативу) мы сможем вернуть Грузию на желаемый вектор развития», — отметил Георгий Квирикашвили.



Источник: SOVA

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