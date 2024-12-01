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По всей Грузии продолжаются акции протеста
01.12.2024 19:57
По всей Грузии продолжаются акции протеста. Помимо многотысячных акции в столице, граждане также митингуют в Батуми, Кутаиси, Телави, Зугдиди, Поти, Хашури и Гори.
Недовольные граждане выступают против решения правительства «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС.
Протесты начались спонтанно 28-го ноября, сегодня четвертый протестный день, протестующие заявляют, что акции будут вестись в перманентном режиме.
Накануне ночью и на рассвете полиция применила для разгона манифестантов водометы и слезоточивый газ. Однако разогнать всех протестующих не удалось, утром протест переместился с проспекта Руставели на проспект Чавчавадзе к зданию ТГУ.
Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему».
Критики власти обвиняют «Грузинскую мечту» в том, что она становится все более авторитарной и склоняется в сторону Москвы.
Ранее Госдепартамент США заявил, что «различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы» стратегического партнерства США и Грузии, которое теперь будет остановлено.
Между тем, новая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возможными последствиями для Грузии за отказ властей от евроинтеграции могут быть санкции и визовые ограничения. Каллас также назвала неприемлемым применение насилия против митингующих.
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