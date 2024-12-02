

Ночь протестов в Тбилиси закончилась массовыми задержаниями демонстрантов.

02.12.2024 09:44





После того как спецназ и водомёты оттеснили протестующих с проспекта Руставели , в дело вступила криминальная полиция и люди в черных балаклавах без опознавательных знаков. Задержание происходили фактически по рандомному принципу. Людей догоняли в метро, аптеках, парках. Утром, когда протестующие отошли в столичный район Ваке, сотни сотрудников МВД продолжили преследование и там. На данный момент арестованы лидеры оппозиции, а также десятки протестующих. На проспекте Руставели перед зданием Парламента коммунальные службы уже убрали баррикады и мусор, движение по дороге восстановлено.



Часть протестующих пытается перекрыть для движения проспект Чавчавадзе, но полиции очень много и задержания продолжаются.



Во многих школах Грузии учащиеся объявили забастовки и отказываются заходить в классы, пока не будут освобождены протестующие, а полиция не прекратит насилие. Уже известно о семи таких учебных заведениях по стране.





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