

Миллер: США стоят на стороне грузинского народа

03.12.2024 00:02





Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США, заявил, что Вашингтон ясно дал понять Тбилиси, что обеспокоен шагами, которые предприняты для того, чтобы отойти от пути большей интеграции с ЕС.



Миллер подчеркнул, что Штаты стоят на стороне грузинского народа.



«Вам известно, мы не рассматриваем санкции с этой трибуны заранее, но когда у нас есть заявления о санкциях, мы их делаем. Вы видели: мы ввели санкции против представителей правительства Грузии, ввели визовые ограничения, приняли другие меры, приостановили выплату 95 миллионов долларов правительству Грузии.



Мы четко заявили, что обеспокоены шагами, которые они предприняли, чтобы отклониться от пути большей интеграции с Европой», — заявил Миллер.



Отметим, 1 декабря США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление со стороны США о прекращении с Грузией стратегического партнерства «временным явлением». Постфактум он прокомментировал и отставку с должности посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления.





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